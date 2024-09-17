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Güncel
AA 17.09.2024 09:36

Kırşehir'de 4 tarladan 3'ü planlı üretim kapsamına alındı

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte bölgesel bazlı stratejik ürünlerin üretim planlamasını tamamladı.

Kırşehir'de 4 tarladan 3'ü planlı üretim kapsamına alındı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Tarımda Yeni Dönem, Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, çiftçilerin iklim değişikliği, piyasa dalgalanmaları ve küresel belirsizliklerden en az düzeyde etkilenmesini sağlamak için yeni dönemin başlatıldığını, üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin belirlendiğini söyledi.

İlk defa bitkisel üretim desteklerinin 3 yılı kapsayacak şekilde açıklandığını vurgulayan Buhara, "Bitkisel üretim yapan ve ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticiler destek alabilecek. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Stratejik olarak kabul edilen 13 üründen 8'i ilimizde de ekilecek." dedi.

Kırşehir'de 4 tarladan 3'ü planlı üretim kapsamında

Ekim dikime başlamadan nasıl ve ne kadar destek alacağını üreticinin bileceğini, bu sayede planlı üretime yöneleceğini aktaran Buhara, "İlimiz için yem bitkilerinin yanı sıra arpa, aspir, buğday, dane mısır, mercimek, nohut, patates, yağlık ayçiçeğinin uygun olduğuna karar verilmiş ve planlama kapsamına alınmıştır. Su kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak amacıyla ilimizde tarımsal arazi varlığımızın yani ekilebilir tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 76'sı planlı üretim kapsamındadır. Yani 4 tarladan 3'ü planlı üretim kapsamında kalmaktadır. Tarımdaki bu yeni üretim modeli çiftçilerimizin işini kolaylaştıracak. Çiftçimiz dış etkenlerden daha az etkilenerek, daha yüksek verim elde edebilecek." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de bu yıl çiftçinin tohumu tarlasına atmadan önce ektiği ürüne ne destek alacağını yeni destekleme modeli ile öğreneceğini bildirdi.

İlçelerdeki havzalarda alınan kararlar neticesinde üretilecek ürünlerin tek tek belirlendiğini vurgulayan İlmeç, "Bilgi kirliliği, yanlış beyanların olduğu dönem yaşadık. İşin aslı şöyle ki yeni destekleme modeli ile desteklerin azalması ya da kesilmesi bir yana dursun, çiftçimizin lehine olacak, onları koruyacak şekilde destekleme modeli oluştu." ifadelerini kullandı.

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