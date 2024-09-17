Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.09.2024 09:34

Meta, Rus medya kuruluşlarını yasakladı

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, "dış müdahale faaliyetleri" gösterdikleri gerekçesiyle haber ajansı Rossiya Segodnya ve devlet kanalı RT dahil bazı Rus medya kuruluşlarını platformlarından yasakladığını bildirdi.

Meta, Rus medya kuruluşlarını yasakladı
[Fotograf: Reuters]

ABD basınındaki haberlere göre Meta, Rusya medyasının yasaklanmasına ilişkin alınan karar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından Rus devlet medya kuruluşlarına karşı devam eden yaptırımlarımızı genişlettik. Rossiya Segodnya, RT ve bunlarla bağlantılı kuruluşlar, dış müdahale faaliyetleri nedeniyle uygulamalarımızdan küresel olarak yasaklanmıştır." denildi.

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, aralarında RT'nin de olduğu Rusya'ya bağlı bazı medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarını, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamış ve bu kapsamda yaptırımlar açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 13 Eylül'de yabancı ülkelerde "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerde bulunduğu ve Ukrayna'daki savaşında Moskova yönetimine önemli ölçüde destek sağladığı gerekçesiyle Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı 3 kurum ile 2 kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.

ABD istihbaratı, ülkede 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kurumları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmış, Moskova ise seçimlere müdahale iddialarını reddetmişti.

ETİKETLER
Meta Rusya
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:53
Brent petrolün varil fiyatı 73,08 dolar
09:49
Gözler perşembe günü açıklanacak "faiz" kararında
09:49
Peru'daki orman yangınlarında 15 kişi öldü
09:29
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:23
Batma tehlikesi geçiren gemi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
09:23
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ