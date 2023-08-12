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Güncel
İHA 12.08.2023 14:41

Isparta’da traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Isparta’da traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaza saat dün akşam saat 20.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesinde meydana geldi.

Saman balyası yüklü Yaşar K.’in kullandığı 2 römorklu traktör eğimli arazide römorkun dengesini kaybetmesi sonucunda devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında sıkışan Yaşar K.’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Traktörde yolcu olarak bulunan Ali A. ve Hüseyin A.’un atlayarak hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Yaralılar Yalvaç Devlet Hastanesi’nde tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilirken, Yaşar K.’in cenazesi morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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