Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da düzenlenen operasyonda 38 sikke, 6 metal heykel, 9 metal obje ve 1 bakır tas ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan gelen şüphelilerin tarihi eser satacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, kent merkezinde 7 şüpheliyi ellerindeki tarihi eserleri satacağı sırada suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üst aramasında, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 38 sikke, 6 metal heykel, 9 metal obje ve 1 bakır tas ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen eserler, müzeye teslim edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Tarihi Eser
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