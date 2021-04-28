Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te elektrikli fırının içinde 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışması neticesinde bir yolcu otobüsünden inen şüpheliyi yol kenarında yakaladı.
Zanlının yanındaki elektrikli fırını arayan ekipler, 6 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
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