Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da bir araçta silah ve mühimmat ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Ankara kara yolunda yaptıkları uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, tabanca şarjörü ile farklı çaplarda 35 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 13:32
- 13:25
- 13:31
- 13:20
- 13:30
Sıradaki Haber
Antalya'da bir eczanede yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz