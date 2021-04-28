Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da bir eczanede yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir eczanede çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki eczaneden duman yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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