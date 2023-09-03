Hafif Sağanak Yağışlı 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 03.09.2023 17:37

Isparta’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, bir evi su bastı

Isparta’da etkili olan sağanak sonrası Yalvaç ilçesinde bir evi su basarken, çöken asfalta lastikleri sıkışan araç çekici tarafından çıkarıldı.

Isparta’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, bir evi su bastı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Tokmacık köyünde sağanak yağış etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerden Tokmacık köyünde yollar göle döndü ve bir evde su baskını yaşandı.

İhbarla birlikte bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlçede su baskını yaşanan evde çalışmalarının yapıldığı ve herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Ayrıca yine Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Pazaraşağı Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, Süleyman Akgün Kavşağı'nda, aşırı yağıştan dolayı yol çöktü.

Isparta’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, bir evi su bastı

Ceyhun M.'ye ait araç yol çökmesi sonucu asfalta gömüldü. İhbarla birlikte bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araç, bölgeye gelen çekici tarafından kurtarıldı.

ETİKETLER
Isparta Sağanak
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Bakan Işıkhan: 637 bin 312 gencimizin istihdamını destekliyoruz
18:49
Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları belli oldu
18:42
Antalya'da safari aracı ile otomobil çarpıştı: 2 turist öldü, 17 yaralı
18:09
Kütahya'da orman yangını
18:30
AFAD: Sağanağın etkili olduğu tüm illerden 620 ihbar alındı
17:40
İspanya'da şiddetli yağış yaşamı felç etti
Aksaray'da yağmur ve dolu, çerezlik ayçiçeğini vurdu
Aksaray'da yağmur ve dolu, çerezlik ayçiçeğini vurdu
FOTO FOKUS
Sazlıdere Barajı'nda bataklığa saplanan köpek böyle kurtarıldı
Sazlıdere Barajı'nda bataklığa saplanan köpek böyle kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ