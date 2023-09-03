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Güncel
AA 03.09.2023 16:47

Kartal'da restoran görevlilerine göstermek istediği silahı ateş alan polis, bir kişiyi yaraladı

Kartal'da eğlence mekanına girmek isteyen polis memurunun boş olduğunu iddia ettiği silahının ateş alması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kartal'da restoran görevlilerine göstermek istediği silahı ateş alan polis, bir kişiyi yaraladı

Tuzla'da polis memuru olarak görev yapan A.K, kuzeniyle Yakacık Çarşı Mahallesi'nde restoran ve bar olarak faaliyet gösteren iş yerine gitti.

Buradaki görevlilerin üzerindeki silahla içeri girilmeyeceği söylenen A.K, kimliğini göstererek içeri girmek istedi.

Şarjörünü çıkararak boş olduğunu iddia ettiği silahını teslim dolabına koymayı kabul etmeyen A.K, yaşanan diyalog sırasında çıkardığı silahının ateş alması sonucu iş yeri çalışanı Osman K, yaralandı.

Elinden ve karnından hafif şekilde yaralanan Osman K. hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenilen A.K, adliyeye sevk edildi.

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