Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da öğrencilere 458 bin 471 yardımcı kitap ücretsiz dağıtılacak
[Fotograf: AA]
Isparta'da 676 bin 720 ücretsiz ders kitabı ile 458 bin 471 yardımcı kitap öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, kentte 5 bin 450 öğrencinin birinci sınıfa başladığını söyledi.
Müdürlük olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Baydur, "Ücretsiz ders kitapları bakanlığımızın 2003 yılından beri yürüttüğü bir proje. Isparta'da 676 bin 720 ücretsiz ders kitabı öğrencilerimizin sıralarında hazır. Bu sene 458 bin 471 kaynak kitap da öğrencilerimize ulaştırılacak. Ücretsiz olarak sağlanan kitaplarımız için öğrenci ve velilerimiz adına çok mutluyum" dedi.
Etiketler: Isparta
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