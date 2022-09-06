Vedat Coşkun'un kullandığı otomobil, Kızılcabölük Mahallesi yakınlarında M.İ. yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Coşkun ile otomobilde bulunan Halil K. ile Niyazi K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Vedat Coşkun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.