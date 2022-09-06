Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Tavas ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Vedat Coşkun'un kullandığı otomobil, Kızılcabölük Mahallesi yakınlarında M.İ. yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada sürücülerden Coşkun ile otomobilde bulunan Halil K. ile Niyazi K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Vedat Coşkun, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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