Isparta'da kuşkonmaz üretimi artıyor

Köyde hayata geçirilen "Kuşkonmaz Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında geçen yıl 200 dekarda dikimi gerçekleştirilen kuşkonmaz üretimi, yıl sonunda köyde toplam bin 200 dekara ulaşacak.

Proje sorumlusu Kemal Arman Batur, geçen yıl 200 dekar alana kuşkonmaz diktiklerini, 15 gün içinde 400 dekar daha alana dikim yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de 100 yıl önce kuşkonmazın Aydın, İzmir ve Muğla civarında çok tüketilen bir sebze olduğuna değinen Batur, ilerleyen zamanlarda Avrupa'nın yemek kültürünün vazgeçilmezi haline geldiğini vurguladı.

Batur, fideleri dikilen kuşkonmazdan 3 yıl içinde verim alabildiklerini vurgulayarak "Kuşkonmaz et yemeklerinin yanında aranan bir sebze olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Avrupa'da yılda 350 ton civarında kuşkonmaz tüketildiğine işaret eden Batur, şöyle konuştu:

"Amacımız yıl sonuna kadar köyde toplamda bin 200 dekarlık alanda üretim yapmak. Kuşkonmazın Türkiye'den ihraç edilmesi sağlayıp ülkemize döviz girdisi sağlamak istiyoruz. Ülkemizde 10 ay boyunca kuşkonmaz üretimi yapabiliyoruz. Isparta'nın Bozanönü köyünde kuşkonmaz üretiminde yaklaşık 300 işçinin çalışıyor"