İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Görgü Cami Mahallesi'ndeki adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda 18 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 66 bin 500 lira ceza verildi.

E.Y. ve H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.