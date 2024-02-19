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Güncel
İHA 19.02.2024 12:12

Isparta'da Kız Kur’an Kursu açıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in destekleriyle tamamlanan Kız Kur’an Kursu açıldı. Açılışta konuşan Başkan Başdeğirmen, Sevinçbey Kız Kur’an Kursu’nun çok güzel bir bina olduğunu ve köye de yakıştığını söyledi.

Isparta'da Kız Kur’an Kursu açıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sevinçbey köyünde hayırseverler ve vatandaşlar yeni bir Kız Kur’an Kursu için seferber olarak inşaat çalışmaları başlatmıştı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Kız Kur’an Kursunun inşaat çalışmalarını yerinde incelemiş, talep üzerine Kur’an Kursunun tamamlanması için destek vereceklerini aktarmıştı.

Başkan Başdeğirmen’in destekleriyle Sevinçbey Kız Kur’an Kursu’nun yapımı tamamlandı. 2 katlı olarak inşa edilen Kur’an Kursu hizmete açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılışta Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

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