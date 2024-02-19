Isparta'da Kız Kur’an Kursu açıldı

Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sevinçbey köyünde hayırseverler ve vatandaşlar yeni bir Kız Kur’an Kursu için seferber olarak inşaat çalışmaları başlatmıştı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Kız Kur’an Kursunun inşaat çalışmalarını yerinde incelemiş, talep üzerine Kur’an Kursunun tamamlanması için destek vereceklerini aktarmıştı.

Başkan Başdeğirmen’in destekleriyle Sevinçbey Kız Kur’an Kursu’nun yapımı tamamlandı. 2 katlı olarak inşa edilen Kur’an Kursu hizmete açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılışta Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.