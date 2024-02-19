Çok Bulutlu 7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 19.02.2024 12:06

Direksiyon başında beyin kanaması geçiren sürücü yaşamını yitirdi

Elazığ’da direksiyon başında beyin kanaması geçirerek kaza yapan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Direksiyon başında beyin kanaması geçiren sürücü yaşamını yitirdi

10 gün önce merkez Hicret Mahallesi Protokol Yolu’nda midibüs ile seyir halinde olan Necmettin Bulut, direksiyon başında beyin kanaması geçirdi.

Araç aydınlatma direklerine çarparak durabilirken, Bulut ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bulut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Bulut, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Elazığ Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Mardin'de zehir taciri 10 kişiye gözaltı
13:13
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 29 bini geçti
13:13
Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: Heykel ve 5 sikke ele geçirildi
13:12
BIST 100 gün ortasında rekor seviyede
13:09
Ankara'da tefecilere operasyon
13:02
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den "Batı Şeria" uyarısı
Kars'ta kurtların kış yaşamı uydu vericisiyle takip ediliyor
Kars'ta kurtların kış yaşamı uydu vericisiyle takip ediliyor
FOTO FOKUS
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
İsrail'in öldürdüğü Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ