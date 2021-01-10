Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kaçan avlanan 4 kişiye 52 bin 781 lira ceza kesildi
[Fotoğraf:AA]
Isparta'da kaçan avlanan 4 kişiye 52 bin 781 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yaptığı kontrollerde 4 kişinin ormanlık alanda yaban keçisi ve tavşan avladığı belirlendi.
Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle toplam 52 bin 781 lira ceza kesildi, tüfeklerine el konuldu.
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