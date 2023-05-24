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Güncel
İHA 24.05.2023 10:43

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Isparta-Konya karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada Mısır uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i Çin ve 3'ü Mısır uyruklu 4 kişi de yaralandı.

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Gelendost ilçesi Isparta-Konya karayolunda meydana geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı C.Y. (40) idaresindeki otomobil, Konya istikametine seyir halinde iken karşı şeritten gelen Mısır uyruklu M.H.R.İ.E.'nin (50) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada M.H.R.İ.E. isimli sürücü ve aynı araçta bulunan M.S.H.B. (60), A.M.S.A. (59), F.M.S.A. (64) ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Gelendost Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.S.H.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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