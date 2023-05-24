Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Gelendost ilçesi Isparta-Konya karayolunda meydana geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı C.Y. (40) idaresindeki otomobil, Konya istikametine seyir halinde iken karşı şeritten gelen Mısır uyruklu M.H.R.İ.E.'nin (50) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada M.H.R.İ.E. isimli sürücü ve aynı araçta bulunan M.S.H.B. (60), A.M.S.A. (59), F.M.S.A. (64) ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Gelendost Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.S.H.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.