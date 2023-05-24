Kahramanmaraş’ta hac hazırlık kursu düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılı hac organizasyonu çerçevesinde hacca gidecek adaylar için ‘Hac hazırlık kursları’ gerçekleştiriliyor.

İl ve ilçe müftülükleri koordinesinde düzenlenen kurslarda hacı adayları, kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. İl Müftülüğü de kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik `Hac Eğitim ve Bilgilendirme Semineri` düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından katılımcılara hac ibadeti hakkında bilgilendirme ve tavsiyelerde bulundu.Aynı zamanda hacı adaylarına ihram, tavaf, hac farizası esasında uyulması gereken kurallar ve hac ibadeti ile ilgili konularda sunumlar yapıldı. Hacı adaylarından Ömer Demirci, “İlk kez hacca gideceğim için çok ama çok mutluyum. Eksiksiz bir hac ibadeti için hac öncesi eğitim seminerleri son derece önemli olarak görüyorum. Allah bana bu kutsal ibadeti nasip etti, bekleyenlere de nasip etsin inşallah” dedi.