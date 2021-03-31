Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda 34 MF 3168 plakalı minibüs ile 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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