Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, şehirler arası yolcu otobüsünde 150 gram esrarla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Etki" ile otobüste arama yaptı.
Köpeğin, otobüste yolcu olarak bulunan Ş.G'nin oturduğu koltuğa tepki vermesi üzerine ekiplerin detaylı incelemesinde 150 gram esrar bulundu.
Şüpheli Ş.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
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