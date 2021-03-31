Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Yağıştan etkilenen Gömbe ve Sütleğen mahallesinde yüksek kesimler beyaza büründü.
Bölgede gece başlayan kar, öğle saatlerinde durdu.
Sütleğen Muhtarı Durdali Topçuoğlu, bölgeye martın sonunda en son 10 yıl önce kar yağdığını söyledi.
Mahallenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaştığını belirten Topçuoğlu, çocukların karın keyfini çıkardığını kaydetti.
Etiketler: Kar Yağışı
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