Rektör Prof. Dr. Hüseyin İlker Çarıkçı, etkinlikte, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının değerinin daha da çok anlaşıldığını söyledi.

Hastanelerinin, kurulduğu günden beri bölgenin en güzel sağlık kuruluşlarından birisi olduğunu belirten Çarıkçı, "Her zaman çok özel bir hastane olduk, bu hastaneyi özel yapan sağlık çalışanlarımızdır." diye konuştu.

Etkinlikte, hemşirelere Çarıkçı ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan tarafından teşekkür belgesi verildi.