Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 947,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,95 artışla 940,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 947,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.554 lira, Cumhuriyet altını da 6.349 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "ekonomide yumuşak iniş" için gereken her şeyi yapacakları sinyalini vermesinin ardından dün yüzde 1,36 yükselişle günü 1.841,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.844,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu ifade etti.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte piyasaları desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.