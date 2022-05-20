Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Alaağaç Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre derinliğinde 2 metre genişliğinde bir çukuru gören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı.
Ekiplerce alanda yapılan aramada jeneratör, kazma, kürek ve balyoz bulundu.
Olay yeri yakınlarında ellerinde başka kazı aletleri bulunan T. K. (51) ve R.E. (44), gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemi sürüyor.
Etiketler: Manisa Kaçakçılık
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