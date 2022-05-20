Milli boksör Ayşe Çağırır kimdir, kaç yaşında?
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, altın madalya kazandı.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, final maçında karşılaştığı Kazakistanlı rakibi Alua Balkibekova’yı mağlup ederek Dünya şampiyonu oldu.
Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kilo final maçına çıktı.
AYŞE ÇAĞIRIR DÜNYA ŞAMPİYONU! ????— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 19, 2022
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda temsilcimiz Ayşe Çağırır, Kazak rakibi Alua Balkibekova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu! ???????????? pic.twitter.com/OuVjvGa5aE
Son 32 turunda Özbek Marjona Savrieva'yı, son 16 turunda Fransız Rim Bennama’yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı, yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez’i geçen milli boksör, finalde Kazakistan’dan Alua Balkibekova ile karşılaştı.
İlk raundu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu ise 3-2 kazandı. Üçüncü rauntta seyirci desteğini de arkasına alarak rakibi üzerinde son anlarda baskı kuran milli boksör, büyük çekişmeye sahne olan bu raundu 5-0, maçı da 3-2 kazanarak Dünya şampiyonu oldu.
Ayşe Çağırır kimdir?
1 Ocak 1995'te dünyaya gelen Ayşe Çağırır, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur ve Milli boksördür. 2022 yılı itibarıyla 27 yaşındaki Ayşe Çağırır, 1,60 boyunda ve 48 kilodur.
Ayşe Çağırır'ın 2013 yılında katıldığı Dünya Gençler Boks Şampiyonası ile başlayan kariyeri, 2014 ve 2018 yılında Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası'na katılmasıyla devam etmiştir; 2019 yılında ise Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda yarışmıştır.
Son olarak, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası finalinde Ayşe Çağırır, Kazak rakibi Alua Balkibekovaya'yı yenerek dünya şampiyonu olmayı başarmıştır.
- 11:33
- 11:29
- 11:29
- 11:28
- 11:19