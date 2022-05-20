Kaybolan ya da çalınan kimlikleri kullanarak pek çok kişi adına sahte şirket açan dolandırıcılar, yüzlerce kişiyi mağdur ederek yüksek meblağlı borçlarla karşı karşıya bıraktı.

e-Devlet'te yer alan bir hizmet ile dolandırıcıların sahte şirket tuzağından korunmak mümkün. Vatandaşlar, 'kimlik numarasına kısıtlama koyabilme hizmeti' ile dolandırıcılardan korunabiliyor.

Kimlik numaralarına kısıtlama koymak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ortak ve yetkili olunmasına yönelik kısıtlama işlemlerini seçmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra yeni başvuru butonuna basılıyor. Açılan ekranda kısıtlama getirmek istenilen "ortak ya da yetkili" seçeneklerinin seçilmesiyle, bir şirkete ortak veya yetkili olunması engelleniyor.

4,5 milyondan fazla kullanıldı

30 Aralık 2021'de hizmete giren hizmet, 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldı. Aynı uygulama ile istenildiğinde kısıtlama kaldırılabiliyor.

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