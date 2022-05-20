Haber Giriş: 20 Mayıs 2022 Cuma 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Yeşilova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ramazan Süldür'ün (71) kullandığı 15 LA 558 plakalı traktör, ceviz bahçesindeki geri manevra sırasında şarampole devrildi.
Traktör altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, Süldür'ün cenazesini sıkıştığı yerden çıkardı.
Ceset, incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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