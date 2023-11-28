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Güncel
AA 28.11.2023 19:03

Isparta'da bir ailenin yangında hasar gören evi onarıldı

Isparta'nın Küçükhacılar köyünde yangında hasar gören evin çatısı onarıldı.

Isparta'da bir ailenin yangında hasar gören evi onarıldı

Fatime ve Serdar Aktaş çiftinin yaşadığı evin çatı kısmında, 15 Kasım'da çıkan yangında hasar oluştu.

Isparta Belediyesi ekipleri, çatısını onardığı evi aileye teslim etti.

Aktaş çifti, bunun üzerine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başdeğirmen, belediye olarak kent genelinde yangında zarar gören 100'e yakın evin onarımını yaptıklarını belirterek, "Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içinde mücadele azmi çok önemlidir. Görevimiz gereği zor durumda olan vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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