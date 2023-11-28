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Güncel
AA 28.11.2023 18:39

Samsun'da denizdeki fırtına tarım alanlarını sular altında bıraktı

Samsun'un Bafra ilçesinde fırtına nedeniyle taşan deniz suyu bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Samsun'da denizdeki fırtına tarım alanlarını sular altında bıraktı

Fener, Sahil Kent ve Koruluk mahallelerinin kıyı bölgeleri önceki gün yaşanan fırtınada su altında kaldı.

Bölgede inceleme yapan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, fırtınadan dolayı Bafra Ovası'nın denize yakın bölümlerinin deniz suyuyla dolduğunu söyledi.

Yaklaşık 150-200 dönüm tarım arazisinin su altında kaldığına işaret eden Tosuner, "Deniz kıyısında bulunan mahallelerimizde çeltik üretimi çok fazla yapılıyor. Ancak, hasadın bitmesinin ardından yaşanan fırtınadan çeltik ürünümüzün zarar görmemesi sevindiricidir. Dalgaların istinat duvarlarını aşıp tarım arazilerine ulaşması bu bölgedeki istinat duvarlarının yeterli gelmediği anlamını taşıyor" dedi.

Tosuner, deniz kıyısındaki istinat duvarlarının da fırtına ve selden zarar gördüğünü belirterek, "Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin buraya gelip keşif yapması, bu tür zararların olmaması için müdahale edilmesi lazım. DSİ tarafından bugün burada çalışma var ama hasar büyük. Geldiğimiz yerde vatandaş brokoli ekmiş, arazisi sular altında kalmış. Bu tür durumlarla tekrar karşılaşmamak için istinat duvarlarının elden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Fener Mahallesi Muhtarı Hüseyin Şeker ise fırtınada oluşan dalgaların 1880 yılında inşa edilen tarihi fenere de hasar verdiğine işaret ederek, kıyıya büyük dalgakıranlar yapılması halinde bu tür hadiselerin tekrar yaşanmayacağını dile getirdi.

Mahalle sakini Ferşat Özkan da dalgaların tarihi fener etrafındaki büyük kayaları yerinden oynattığını fenerin etrafında yeniden önlem alınması gerektiğini kaydetti.

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