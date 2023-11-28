Datça jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Cumalı Mahallesi'ndeki Mustafa Kutluay İlkokulu ve Kızlan Mahallesi'ndeki Kızlan ilk ve orta okulunda 147 öğrenciye, 8. Jandarma Motor Trafik Tim Komutanlığı personelince trafik eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı ile bisiklet binme kuralları konuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ekipler daha sonra 9 servis aracını da kontrol etti.