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Güncel
AA 17.05.2024 16:12

Isparta'da 169 sözleşmeli er yemin etti

Isparta'da Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'ndeki eğitimlerini tamamlayan 169 sözleşmeli er için yemin töreni yapıldı.

Isparta'da 169 sözleşmeli er yemin etti

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında 69. dönem sözleşmeli erler için gerçekleştirilen yemin törenine Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ile askerlerin aileleri katıldı.

Eğitimlerini tamamlayan 169 asker, silaha ve Türk bayrağına el basarak yemin etti.

Törende konuşan Tuğgeneral Ahmet Aşık, askerlerin ettikleri yemine bağlı kalarak vazifeyi namus bilerek çalışacağına, parolalarının vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceklerine gönülden inandığını belirtti.

"Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur"

Dünyanın en güçlü ordularından ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışı ve sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhu ile yüce Türk milletinin kendilerine olan güveninden, sevgisinden aldığına kaydeden Aşık, "Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur. Askerlik görevi, ileride çocuklara, torunlara bırakılacak manevi bir mirastır." dedi.

Piyade sözleşmeli er adayı Furkan Yaman da vatanın birliğini ve bütünlüğünü korumak için canını seve seve feda eden ecdadın kutsal emanetini devralmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Yaman, bayrak, vatan ve sancak nöbeti sırasının kendilerine geldiğini, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dayanağı olan Atatürk ilke ve inkılaplarının sarsılmaz bekçileri olacaklarını vurguladı.

Törenin sonunda askerler, bayrak ve dağcılık gösterisi düzenledi, bando eşliğinde tören geçişi yaptı.

Geçişin ardından aileler, çocuklarıyla buluşarak özlem giderdi. Bazı asker aileleri kavuşma sırasında gözyaşı döktü.

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