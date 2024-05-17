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Güncel
AA 17.05.2024 15:38

Bolu'da tarım alanları zirai dondan etkilendi

Bolu'nun Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde 5-6 Mayıs'ta yaşanan zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bolu'da tarım alanları zirai dondan etkilendi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 5-6 Mayıs'ta rakımı yüksek ilçelerde gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü belirtildi.

Hafif kar yağışının da görüldüğü Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde tarım alanlarının zirai dondan etkilendiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda teknik ekiplerin sahada ön inceleme gerçekleştirdiği, il genelinde hasar tespit çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, il merkezinde erken ekim yapılan mısır ve patateslerde, soğuğa bağlı kısmi yaprak zararı ve stres oluştuğuna işaret edilerek, elma, armut, kiraz, şeftali ve fındıkta kısmen, asma ve cevizde ise ciddi don zararı yaşandığı bildirildi.

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Bolu Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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