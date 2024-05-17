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Güncel
AA 17.05.2024 14:52

Tekirdağ'da çiftçilere 126 bin sebze fidesi dağıtıldı

Tekirdağ'da "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi kapsamında üreticilere ücretsiz 126 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Tekirdağ'da çiftçilere 126 bin sebze fidesi dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce fide dağıtım programı düzenlendi.

Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda üreticilere, 126 bin salatalık, domates, biber, patlıcan ve karpuz fidesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, yaptığı konuşmada, üreticilerin taleplerine göre belirlenen fidelerin kısa sürede toprakla buluşacağını söyledi.

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Öcal, "Bölgemizde üretim yapan çiftçilerimize fide dağıtımıyla destek olmak onlara katkı sunmak istedik. Fideler üreticilerimizin elleriyle toprakla buluştuktan sonra yetiştirilerek sofralarımıza gelecek." dedi.

Öcal, Tekirdağ'ın tarım kenti olduğunu, üretimin desteklenerek artırılmasının herkes için faydalı olacağını dile getirdi.

Üreticilerden Muhterem Uras da üretmeye her zaman devam edeceklerini aktararak, bu tür projelerin çiftçiler için faydalı olduğunu belirtti.

Programa, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ve üreticiler katıldı.

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Tekirdağ Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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