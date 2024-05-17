Çok Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.05.2024 14:12

Gaziantep Üniversitesinde 320 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alan 320 tıp öğrencisi öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesinde 320 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Türkçe ve İngilizce Tıp Programları Dönem 3" öğrencileri için düzenlenen törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, tıp fakültesinde eğitim ve öğretimin zorlu ve uzun bir süreç olduğunu söyledi.

Öğrencilere sürekli kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Balat, şunları söyledi:

"Bütün meslek yaşamınız boyunca çalışma ve öğrenmenin sınırsız olduğunun bilincinde olarak, bilgi ve becerilerinizi sürekli geliştireceğinize, iyi bir hekim olmanız için çaba gösteren öğretim üyelerine, çok değerli hocalarınıza hak ettikleri saygıyı göstereceğinize yürekten inanıyorum. Bir hekim adayı olarak yaşamın en kutsal hak olduğunu daima göz önünde bulundurarak, toplum ve bireyin sağlığını korumaya çalışacağınıza inanıyorum."

GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevki Hakan Eren de hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade etti.

Hekimin sorgulayıcı bir yapıya sahip olması gerektiğini aktaran Eren, "Hekim gerektiğinde duygusaldır, olması da gerekir. Stres yönetimi becerisi vardır, yüksek konsantrasyon sahibidir." dedi.

Konuşmaların ardından 320 tıp öğrencisi beyaz önlük giydi.

Daha sonra akademisyen ve öğrenciler tarafından açılan sergi gezildi.

ETİKETLER
Gaziantep Eğitim Tıp Dünyası
Sıradaki Haber
Akıncılar’da salçalık domates ve biber fidesi dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
DSÖ, Gazze'deki hastanelerin "hayat kurtaran işlevleri" için yakıta ihtiyaç duyduğunu bildirdi
15:37
Sultangazi'de depoda yangın
15:34
Bakan Ersoy'dan vefat eden sunucu Erkan Yolaç için başsağlığı mesajı
15:13
Milli İstihbarat Akademisi başvuruları Haziran'da başlıyor
14:45
Türk savunma sanayii üstünlüğünü "yapay zeka" ile artırılacak
15:35
Erkan Yolaç hayatını kaybetti
Trabzonlu çay üreticileri ilk sürgün mayıs hasadı için makas sallıyor
Trabzonlu çay üreticileri ilk sürgün mayıs hasadı için makas sallıyor
FOTO FOKUS
Engelli gençler için temsili askerlik uygulaması yapıldı
Engelli gençler için temsili askerlik uygulaması yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ