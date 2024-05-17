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Güncel
AA 17.05.2024 14:29

Niğde'de Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komitesi toplandı

Niğde'de Tarımsal Üretim Planlaması çalışmaları kapsamında İl Bitkisel Üretim Planlama Teknik Komitesi toplandı.

Niğde'de Tarımsal Üretim Planlaması Teknik Komitesi toplandı

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum binasında İl Müdürü Asım Baş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda geçen yıl yürürlüğe giren "Tarımsal Üretimin Planlaması Hakkındaki Yönetmelik" kapsamında Niğde İli Bitkisel Üretim Planlaması Rehberi değerlendirildi.

3 yıllık üretim planının onaylandığı toplantıda, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin ve kalitenin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesinin amaçlandığı bildirildi.

ETİKETLER
Niğde Tarım Üretimi Orman
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