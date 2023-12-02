İslahiye'de 18 bin 700 dekarlık alanda zeytin hasadı yapılıyor

Gemlik, Kilis yağlık, Nizip yağlık ve Ayvalık çeşidi zeytin üretimi yapılan ilçede, toplanan zeytinlerin bir kısmı yeşil ve siyah salamura olarak değerlendirilirken bir kısmı da bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarında işleniyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, 2 bin 200 dekar alanda sofralık 16 bin 500 dekar alanda ise yağlık olarak zeytin üretiminin yapıldığını, bölgelerindeki zeytinin kalitesinin yanı sıra iriliği ve yağ oranına göre öne çıktığını kaydetti.

Çiftçi Ökkeş Yılmaz ise 40 dönüm zeytin bahçesinde hasat yaptıklarını ifade etti.

Rekoltenin geçen yıla oranla normal seviyede olduğunu aktaran Yılmaz, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarından memnun olduklarını kaydetti.