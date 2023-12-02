Kırşehir'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte, kentteki bir lastik fabrikası işçilerine, "Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı"nda emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Ekipler, ardından Borsa İstanbul Zernişan Vakkas İlkokulu'nda öğrencilere yaya geçidi, trafik levha ve işaretleri ile genel trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Etkinliklere, Trafik Daire Başkanı Jandarma Albay Özgür Ecevit Taşçı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen de katıldı.