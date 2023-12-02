Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.12.2023 16:29

Erzurum'da 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı

Erzurum'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı.

Erzurum'da 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan uygulamalarda, "silahla tehdit", "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile "basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kullanma, mala zarar verme, kasten yaralama, aile içi şiddet, kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık, kasten yaralama, açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık, dolandırıcılık" suçlarından aranan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Firari hükümlüler ile aranan şahısların işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Kırşehir'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
İzmir'de çeşitli suçlardan aranan 140 kişi yakalandı
17:08
İsrail polisi, Netanyahu'nun evinin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldı
17:07
Adana'da bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı
17:06
Jandarma’dan milyonluk tarihi eser operasyonu
17:01
THY, filo büyüklüğünde dünyada ilk 3'ü hedefliyor
16:56
Aranan 39 şahıs yakalandı, 12 ateşli silah ele geçirildi
Ağrı'nın "Meya ve Biligan" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
Ağrı'nın "Meya ve Biligan" mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
İsrail Gazzeli bebekleri hedefi alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ