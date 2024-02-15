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Güncel
AA 15.02.2024 11:52

İskilip'te lösemi hastası Efe Poyraz için kermes düzenlendi

Çorum'un İskilip ilçesindeki bir okulda, geliri lösemi hastası Poyraz Efe Kolay'ın tedavisinde kullanmak üzere kermes düzenlendi.

İskilip'te lösemi hastası Efe Poyraz için kermes düzenlendi

İskilip Misakimilli İlkokulu öğrencilerinden lösemi hastası Poyraz Efe Kolay yararına düzenlenen kermeste gıda ve giyim ürünleri satışa çıkarıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer de kermesi ziyaret ederek, alışveriş yaptı.

Kaymakam Polat, vatandaşların kermese ilgi gösterdiğini belirterek, "Lösemi hastası öğrencimiz Poyraz Efe tedavi görüyor. Katılımdan çok mutlu oldum. İnşallah Poyraz Efe’yi bu bahçede oynarken, koşarken göreceğiz. Ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kermese yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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