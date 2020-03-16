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İskenderun polisinden uyuşturucu denetimleri
[Fotoğraf: AA]
Hatay, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamındadenetim yaptı.
Ekipler, narkotik köpeklerinin de katılımıyla kent genelinde yürütülen uygulamada şüpheli kişi ve araçlarda arama gerçekleştirdi.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: hatay iskenderun ilçesi uyuşturucu denetimiSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:18
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