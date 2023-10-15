Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 15.10.2023 13:47

İskenderun Körfezi'nde 'jumbo karides' bereketi

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde balık tezgahları jumbo karides ile doldu, fiyatı 800 TL'den 600 TL'ye kadar düştü.

İskenderun Körfezi'nde 'jumbo karides' bereketi

Yeni av sezonunda 1 ayı geride bırakan İskenderun Körfezi balıkçısı, ağlarını da su ürünleri ile doldurmaya başladı. Bereketli başlayan av sezonu, balıkçının da vatandaşın da yüzünü güldürdü.

İskenderun Balık Satış Tesisleri İşletme Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, `Özellikle meşhur İskenderun jumbo karidesinde patlamalar var. Balık bolluğu fiyatlara da yansıdı. Gümüş balığı 140 TL'den 90 TL'ye fiyatı düştü. Jumbo karides 800 TL'den 600 TL'ye kadar düştü. Boylarına göre, karideslerin fiyatları değişiyor. Daha küçük boylarda, 150-300 TL'ye satılan yemeklik karidesler de var. Barbunya 300 TL'den 150 TL'ye düştü. İstavrit 150 TL'den 100 TL'ye düştü. Sardalya fileto 120 TL'den 80-90 TL’ye düştü` dedi.

Dünyanın meşhuru İskenderun'da

İskenderun'da en çok ilgi gören su ürünlerinin başında karides, lagos, levrek, harmadal geldiğini belirten Aytekin, `Hem vatandaş hem de balıkçılar memnun. Karidesin lezzetini bizim halkımız bilir ki dünyanın en meşhur karidesi, bizim İskenderun Körfezi'ndedir. Balık sezonunda balık yemeyi ihmal etmeyin. Doya doya balık tüketin` diye konuştu. 

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
Hareket halindeki otomobile operasyon: 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
14:34
Son 4 ayda uyuşturucu operasyonları: 98 bin 198 gözaltı
14:28
Safedi:Neden Ukrayna'da sivillerin gıdaya erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze'de değil?
14:31
Açık lise kayıtları yarın sona erecek
14:17
Çoruh'un "4 gerdanlığı" ülke ekonomisine 117 milyar lira katkı sağladı
14:21
Mısır Çarşısında izdiham yaşandı
Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönderiyor
Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönderiyor
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Diyarbakır'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ