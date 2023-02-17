Danimarka Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin kuzeyinde çok sayıda tren ve feribot seferinin iptal edildiği, Otto Fırtınası'nın İsveç ve Baltık Denizi üzerinden doğuya yöneleceğini açıkladı.

Danimarka'da fırtınanın pek çok kişinin seyahat planı yaptığı tatil haftasına denk gelmesi nedeniyle mağduriyete yol açtığı, tren şirketlerinin ülkenin büyük bir bölümünde seferlerini iptal etmek zorunda kaldığı açıklandı.

Kopenhag'da 1950'lerin sonundan kalma bazı apartmanların sakinleri, fırtınayla ilgili alınan tedbirler kapsamında tahliye edildi.

Otto, Finlandiya ve İngiltere'yi de etkiledi

Norveç'in güneyinde iptal edilen feribot seferleri nedeniyle çok sayıda kişi mağdur olurken, nakliye konusunda sorunlar yaşandı.

Norveç feribot şirketi Color Line yöneticisi Erik Brynhildsbakken, Norveç haber ajansı NTB'te yaptığı açıklamada, Otto Fırtınası'nın her zaman karşılaşılabilecek sıradan bir hava olayı olmaması nedeniyle iptallerin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Finlandiya yetkilileri ise yağmur veya karla karışık yağmur beklendiği, bu nedenle hafta sonunda elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İskoçya ve Kuzey İngiltere'yi de etkisi altına alan Otto Fırtınası, yüzlerce evi elektriksiz bıraktı. İngiltere'de de bazı tren ve uçak seferleri iptal edilirken, devrilen kamyonlar nedeniyle Londra-İskoçya yolunda trafikte aksamalar yaşandı.