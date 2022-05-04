Adana'da bir sürücü `cam silme` tartışması yaşadığı kişiye aracıyla çarparak kaçtı. Olayda aracın çarptığı kişi öldü.

Olay, saat 17.40 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü ışıklarda beklediği sırada camı silmek isteyen Ümit Özdemir (45) ile tartıştı. Daha sonra ismi öğrenilemeyen sürücü Özdemir'e çarparak olay yerinden kaçtı.

Trafikte bulunan başka bir sürücü ağır yaralanan Özdemir'i aracıyla Adana Şehir Hastanesine götürdü.

Ardından orada yapılan ilk müdahalenin ardından Özdemir, Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu. Başka bir sürücü tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Özdemir yaşamını yitirdi. Özdemir'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.