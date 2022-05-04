Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 09:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 4 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 4 Mayıs'ta gram altın 888 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2022...
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı: 887,73 satış fiyatı: 888,90
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı: 1.427,87 satış fiyatı: 1.428,77
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı: 2.850,62 satış fiyatı: 2.856,55
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış fiyatı: 5.710,84 satış fiyatı: 5.715,82
Ons altın fiyatı
Ons altın alış fiyatı: 1.858 satış fiyatı: 1.859
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