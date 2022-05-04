Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yerel ve aralıklı yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz ile Adana'nın doğu ve Osmaniye'nin batı, Şanlıurfa'nın doğu, Diyarbakır'ın güney ve Mardin'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

18 il için 'sarı' uyarı

Gök gürültülü sağanak beklenen Adana, Ankara, Bolu, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Osmaniye ile sağanak beklenen Amasya, Çorum, Ordu, Samsın ve Tokat için 'sarı' uyarı yapıldı.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin biraz altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.