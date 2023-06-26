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Güncel
İHA 26.06.2023 09:41

İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın Gebze ilçesinde, işçi servisiyle kargo midibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Yanyol ile 1301. Sokak kesişiminde meydana geldi. Cadde ile sokağın kesiştiği noktada F.B idaresindeki servis minibüsü ile M.D. hakimiyetindeki servis midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da savrularak durabildi. Kazada 2 kargo çalışanı ve servisteki 2 işçi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süre yavaşladı. İki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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