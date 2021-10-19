Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf. AA ARŞİV]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG PKK/KCK
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