Adıyaman'da inşaat ustası 55 yaşındaki Hüseyin İsot, köydeki evine kurduğu atölyesinde yıllardır bağlama yapıyor.

Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde yaşayan İsot, küçük yaşlardayken köylerine gelen bir müzisyenin çaldığı enstrümandan etkilenerek bu alana ilgi duymaya başladı.

İlerleyen zamanda kendi çabalarıyla müzik aleti yapmayı öğrenen İsot, iki katlı evinin bodrum katındaki 4 metrekarelik alana bağlama atölyesi kurdu.

İsot, burada dut ağaçlarının kütüklerini oyarak şekil verip, bağlama yapıyor.

İnşatta duvar ustalığı ile geçimini sağlayan İsot'un, talep üzerine yaptığı bağlamalar ilgi görüyor.

Hüseyin İsot, gazetecilere, henüz 10 yaşındayken elindeki kısıtlı imkanlarla müzik aleti yapmaya başladığını söyledi.

İnşaatlarda çalışmasına rağmen hobisinden vazgeçmediğini anlatan İsot, "Kendi el emeğimle dut ağacını oyarak bağlama üretimi yapıyorum. Herhangi bir belgem yok, ustam yok, kendi kendime bu işi öğrendim." diye konuştu.

Bağlama yapımının zor olduğunu ifade eden İsot, "Bağlama ile türkülere can vermek tüm zorlukları unutturuyor." dedi.