Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İnek, çatısına çıktığı ahırın çökmesiyle mahsur kaldı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da çıktığı ahırın çatısının çökmesi sonucu sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, dün Karaağaç köyünde meydana geldi.
Besici Şeref Türk'e ait inek, ahırın çatısına çıktı.
Sahibinin indirmek istediği inek hareket edince çöken çatıda sıkıştı.
Mahsur kalan ineği indiremeyen Türk, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.
İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3,5 metre yüksekliğindeki çatıya çıkarak, halatla bağladıkları ineği, vinçle sıkıştığı yerden kurtardı.
Hayvanını teslim alan Türk, ekiplere teşekkür etti.
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