Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 14:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne'de buğday 5,726 TL'den satıldı
[Fotoğraf: İHA]
Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,726 TL'den satıldı.
Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5,726 TL'den satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,726 TL'den satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda bugün işlem gören buğday fiyatı ise şöyle:
Buğday en düşük 5,673 TL
en yüksek 5,854 TL
ortalama 5,726 TL.
Etiketler: Edirne
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